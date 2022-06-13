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Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

13.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki sahilde yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Sahilde temizlik yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi işçileri, kumsalda hareketsiz halde deniz kaplumbağası olduğunu görünce belediye yetkililerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen yetkililer, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

Yaralı caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

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