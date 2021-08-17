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Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

17.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Helenistik Dönem'de yapılan tarihi Koz Kalesi'nde toprak altında kalan hamam, su deposu, cephanelik, askeri koğuşlar, ahır ile diğer yaşamsal alanlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Valilik himayesinde, Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yüzey temizleme çalışmalarında bir arkeolog ve 40 işçi görev alıyor.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, AA muhabirine, kalede yapılan yüzey temizleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak buranın turizme kazandırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kalenin büyük bölümünün toprak altında bulunduğunu belirten Uygur, "Hedefimiz, 9 ayda kalenin, başta hamam olmak üzere diğer yaşamsal mekanlarının iç temizliğini yaparak, turizme kazandırmak." dedi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Koz Kalesi'nin, ilçenin önemli turizm yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kaleyi gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Altınözü turizm konusunda ismi sayılır ilçelerden biri haline geldi. Bunun için buradayız, bu konuda bize destek olan bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak
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