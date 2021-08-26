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Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

26.08.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahşap ustası Halil İbrahim Sümer: - "Eskiden çok fazla tahta beşik üretiyordum, şimdi teknolojiye yenildik. Satışlarımız azalınca ne yapabileceğimizi düşündük ve tahta beşiklerin küçüklerini yaparak satmaya karar verdik" - "Müşterilerimizin bazıları minyatür beşikleri çocuklarına oyuncak bazıları da evlerinde dekor olarak kullanmak için alıyor"

SALİM TAŞ - Hatay'da atalarından öğrendiği mesleği bugüne taşıyan 55 yaşındaki ahşap ustası Halil İbrahim Sümer, 45 yıldır ürettiği tahta beşiklere talep azalınca minyatürlerini yapmaya başladı.

Sümer, Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı içerisindeki 22 metrekarelik atölyesinde Anadolu kültürünün bir parçası olan ve unutulmaya yüz tutan tahta beşik yapımını sürdürüyor.

Sümer, AA muhabirine dedesi ve babasından öğrendiği mesleğini yaşatmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan tahta beşiklerin yerini son yıllarda modern ürünlerin almaya başladığını anlatan Sümer, "Mesleğe başladığım çocukluk yıllarında ağaç işlerine meraklıydım. Dedemden ve babamdan öğrendiğim mesleğimi bu zamana kadar devam ettirdim. Eskiden çok fazla tahta beşik üretiyordum. O zaman hem satışları hem de getirisi güzeldi. Şimdi teknolojiye yenildik. Tercih azaldı ve emeğinin karşılığını alamıyorsun." dedi.

Sümer, tahta beşiklerin modern ürünlere göre doğal ve sağlıklı olduğunu, hiçbir kimyasal madde içermediğini belirtti.

Tahta beşiklere olan ilgi azalınca minyatürlerini yapıp satmaya başladıklarını ifade eden Sümer, şöyle konuştu:

"Beşik satışlarımız azalınca ne yapabileceğimizi düşündük ve tahta beşiklerin küçüklerini yaparak satmaya karar verdik. Müşterilerimizin bazıları minyatür beşikleri çocuklarına oyuncak olarak bazıları da evlerinde dekor olarak kullanmak için alıyor. Satışlarımız şu an çok iyi. Çok fazla sipariş alıp yapıyorum. Günde 15-20 taneye kadar satıyorum. Allah'a şükür satışlardan memnunum"

Sümer, gelişen teknolojiye rağmen çok sevdiği mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

- Ahşap ustası Halil İbrahim Sümer: - "Eskiden çok fazla tahta beşik üretiyordum, şimdi teknolojiye yenildik. Satışlarımız azalınca ne yapabileceğimizi düşündük ve tahta beşiklerin küçüklerini yaparak satmaya karar verdik" - "Müşterilerimizin bazıları min

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi
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