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Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

22.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." denildi.

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

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