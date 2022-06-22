Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." denildi.

Hatayspor, defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer etti

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