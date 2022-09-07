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Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

07.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Jose Luis'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, daha önce Braga, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente gibi kulüplerde forma giyen Luis'in takıma güç katacağını söyledi.

Bu sezon ligde istediklerini sonuçları alamadıklarını belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Atakaş Hatayspor 3 yıldır Süper Lig'de. Bu sene istediğimiz sonuçları alamadık. Taraftarlarımızda bizden transfer istedi. Biz dünyaca ünlü Jose Luis'i transfer ettik. İnşallah diğer santraforlarımızla Atakaş Hatayspor'umuzu başarıdan başarıya koşturacaklar. İlk puanımızı geçen hafta aldık, bundan sonraki haftalarda puanlarımızı alamaya devam edeceğiz. Dün Christian Atsu'yu, bugün de Jose Luis inşallah Ataş Hatayspor'umuza büyük güç katacak iki tane dünya starı. İngiltere'de, İtalya'da birçok yerde oynamış bu tecrübeli arkadaşlarımız hem Türk futboluna hem de Atakaş Hatayspor'a renk getirecek ve futbollarıyla da katkı sağlayacaklar diye düşünüyorum."

Savaş, takımın yapısına ve ekonomik şartlarına uyan bir orta saha oyuncusu arayışı içinde olduklarını da ifade etti.

Yeni transfer Luis ise Hatayspor'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Takımının başarısı için elinden geleni yapacağını kaydeden Luis, "Takımıma puanlar kazandırmaya geldim. Burada başarılı olmak istiyorum. Hatayspor'da zaferler kazanıp Hatayspor ailesiyle beraber hikaye yazmayı planlıyorum ve bunu başaracağından da eminim." dedi.

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Jose Luis'i kadrosuna kattı

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