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Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

01.09.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu basına tanıtıldı.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO Alanı'nda gerçekleşen toplantıdaki konuşmasında, geçen yıl kurulan takımın bu sezon ligde teknik ekibi ve futbolcularıyla başarıya ulaşacağına inandıklarını belirtti.

Güzel bir takım kadrosu oluşturduklarını aktaran Savaş, "İddialı bir takım kurduk. Ben eminin ki hem yönetici arkadaşlarımız hem teknik ekibimiz hem de futbolcu kardeşlerimiz bu sene lige damgasını vuracak ve çok başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

Savaş, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'un da bu yıl ligi layık olduğu yerde ve ilk 10'da bitireceğine inandıklarını kaydetti.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Bir müjdemiz var. Çok kariyerli bir futbolcumuzu inşallah bu akşam ya da yarın sabah kadromuza katacağız. Bir tane daha kariyerli futbolcu inşallah yakında gelecek. Futbol camiası birbirine kenetlenince ve ortak amaç peşinden koşunca başarılı oluyor. İsimlerle başarılı olunmuyor. Bu nedenle takım oyunlarında takım olabilmek, yardımlaşabilmek ve aynı amaç yolunda mücadele etmek çok önemli. Bizim arkadaşlarımız onu yapacak. Geçen senenin ortasından itibaren biraz düşük performans gösterdik. Bu sene arkadaşlarımız inşallah önümüzdeki maçlardan itibaren tekrar çıkışa geçecek. Bu ligin gediklisi olacaklar. Sürpriz takımı ve misafiri olmayacaklar."

Hatayspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hilmi Bugüner de bu sezon Süper Lig'e damgalarını vurmak istediklerini ve bunda başarılı olacaklarına tüm kalbiyle inandığını kaydetti.

Geçen sezonu takımın zor geçirdiğine değinen Bugüner, buna rağmen futbolcularının başarı göstererek ligde kalmayı başardığını belirtti.

Hatayspor Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Rahmi Vardı ise bu sezon Hatay'a ve Hatayspor'a yakışır bir takım oluşturduklarını söyledi.

Yeni bir teknik ekiple yola devam ettiklerini ifade eden Vardı, "Türk ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 7 yabancı oyuncumuzla birlikte çok güzel bir seyri olan medeniyetler şehrine yakışır bir takım oluşturduk." diye konuştu.

Vardı, ayrıca teknoloji alanında faaliyet yürüten firma olan Onvo'nun Hatayspor Kadın Futbol Takımı'na isim sponsoru olduğunu da sözlerine ekledi.

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon kadrosu tanıtıldı

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