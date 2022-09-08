Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

- Özbalta: "Geçen seneden kalan belli bir iskelet kadromuz var"

Teknik direktör Özbalta, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın ligde oynadığı 4 maçta karakterini gösterip, iyi oyun sergilediğini söyledi.

Maçlarda iyi mücadele süresini artırarak devam ettirmek istediklerini belirten Özbalta, "Yeni bir araya gelen bir takım ve takıma sonradan katılan arkadaşlarımız var. Bizim oynatmaya çalıştığımız güçlü ve büyük bir oyun var. Bu oyunu oynayabilmek için oyuncuların beraber hareket edebilmesi ve uzun zaman birlikte zaman geçirebilmeleri lazım. Bizim geçen seneden kalan belli bir iskelet kadromuz var ve onun üzerine bazı takviyeler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Özbalta, deplasmanda oynayacakları Arabam.com Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Rakip takımın 2 yıldır beraber oynayan oyunculardan kurulu olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Kazanmaya dönük oynamak istiyoruz. Hem savunmada hem ikinci bölgede hem rakibin birinci bölgesinde hem de kazandığımız toplarla hızlı hücumlarla, defans arkasına atacağımız koşularla Konyaspor takımına karşı üstünlük sağlama hedefimiz var. Bu yönde iyi çalışıyorlar. Takım odaklanıyor, bir araya geliyor. Konyaspor müsabakasının kora kor geçeceğini düşüyorum. İki denk takımın mücadelesi olacak. Birbiriyle hareket eden, yardımlaşan, stratejilerini doğru kurgulayan takımın kazanacağı bir bir müsabaka olacağını düşünüyorum."

Özbalta, transfer ettikleri yeni oyuncuların sezon başında hazırlık kampı geçirmedikleri için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Öte yandan, futbolculardan Mehdi Boudjemaa da Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek,"Rakibimizi iyi analiz ettik. Konyaspor maçının çok iyi geçeceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.