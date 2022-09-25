YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

25.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde idman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki basına kapalı çalışmada, A takım ile 19 yaş altı takımı antrenman maçı da yaptı.

Karşılaşmayı A takım 8-0 kazandı.

Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig atakaş hatayspor demir grup sivasspor futbol mac

Hatay Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:18
Öğle
12:32
İkindi
15:57
Akşam
18:36
Yatsı
19:50
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.