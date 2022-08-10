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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

10.08.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 50 dakika sürdü.

Hatayspor yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor futbol

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