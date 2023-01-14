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Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Icardi maç sonunda tepkisini direkt soyunma odasına giderek gösterdi! İşte nedeni...

14.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçen Galatasary bu hafta sahasında konuk ettiği Hatayspor'u da 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, gol katkısı yapmasa da iyi oyunuyla alkış toplayan Arjantinli golcü Mauricio Icardi'nin maç sonu gösterdiği tepki olay oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray, 19. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar üst üste 8. galibiyetini aldı ve zirvedeki konumunu korumayı başardı.

GOL ATMADI AMA... 

GOL ATMADI AMA... 

Öte yandan tarihi Fenerbahçe zaferinde 75. dakikada oyuna girmesine rağmen mücadeleyi 1 asist 1 de golle tamamlayan ve dev derbiye damgasını vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi, Hatayaspor karşısında gol ya da asist üretemese de gösterdiği performansla alkış toplamayı başardı.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI 

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI 

Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve Fransız devi ile bonservis konusunda görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun tapusunu almak için tüm imkanları seferber ederken, Başkan Dursun Özbek'le Erden Timur'un yaptığı son toplantıdan, "Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye'ye düşmez" düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktığı öğrenilmişti.

MATA 3'LÜ ÇEKTİRDİ 

MATA 3'LÜ ÇEKTİRDİ 

Tüm bunlar yaşanırken, Hatayspor maçında son düdüğün çalmasının ardından oldukça dikkat çeken bir detay kameralara yansımış, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılılar'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3'lü isteği kırmadığı görülmüştü. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirirken Sarı-Kırmızılı futbolcular hep beraber coşkulu bir şekilde galibiyet sevinci yaşamıştı. galibiyet sevincini hep beraber yaşadı.

ICARDI SEVİNCE KATILMADI 

ICARDI SEVİNCE KATILMADI 

Bu sevincin yaşandığı esnada Icardi'nin coşkulu kutlamya katılmayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu görülürken, Arjantinli yıldızın tepki gösterdiği ortaya çıktı. Bu durumun nedeni merak edilirken, Icardi'nin atılan 4 gol sonrası takımın frene basmasına çok sinirlendiği ve tepki olarak bu sevince katılmayarak soyunma odasının yolunu tuttuğu öğrenildi.

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