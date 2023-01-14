Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Icardi maç sonunda tepkisini direkt soyunma odasına giderek gösterdi! İşte nedeni...

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve Fransız devi ile bonservis konusunda görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun tapusunu almak için tüm imkanları seferber ederken, Başkan Dursun Özbek'le Erden Timur'un yaptığı son toplantıdan, "Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye'ye düşmez" düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktığı öğrenilmişti.