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Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

16.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Bursa'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 9'uncu kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide yer alan Besmele'nin farklı şekillerde yorumlanışıyla hazırlanan 37 hat tablosu, hattat Antika tarafından bir senede hazırlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde sergisini açan Mustafa Antika, AA muhabirine, Besmele'yi farklı şekillerde eserlerinde hat yazısı olarak yorumladığını söyledi.

Antika, eserlerinin tamamında yer alan tezhip sanatını da kendisinin yaptığını belirterek, "Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye beklerim. Hat sanatı son yıllarda yapılan çalışmalarla ilgi görmeye başladı. Benim de amacım Allah'ın ayetlerini en güzel şekilde yazarak insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmak." dedi.

Sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı

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