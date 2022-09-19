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Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

19.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kontrol noktalarına belirli aralıklarla konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçları plaklarından anında tespit ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, seyir halindeki araçların egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını saniyeler içinde tespit ederek otomatik tutanak oluşturuyor.

Söz konusu sistem, Sivas'ta da belirli periyotlarda kenti çevre illere bağlayan kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki kontrol noktasında EGEDES ile yapılan denetimleri inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü şube müdürlerinden çevre mühendisi İbrahim Kaya, ulaşım kaynaklı hava kirliliğine dikkati çekerek, "Bilindiği üzere soluduğumuz havayı kirleten en önemli kaynaklardan biri araçların sebep olduğu egzoz gazı emisyonlarıdır. Dolayısıyla bakanlığımız insan sağlığı için hayati önem taşıyan bu durumu göz önüne alarak Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'ni 81 ilde uygulamaya geçirmiştir." dedi.

EGEDES denetimleri ile vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığını dile getiren Kaya, "Sistemi kullanan personel, sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım başlatabiliyor." diye konuştu.

Kaya, 2022 yılı egzoz emisyon yaptırmama cezasının 2 bin 815 lira olduğunu hatırlatarak, EGEDES ile yapılan denetimlerin şu an için idari yaptırıma yönelik olmadığını, öncelikli amacın vatandaşların bilgilendirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan EGEDES, Sivas'ta uygulanıyor

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