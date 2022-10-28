Havaalanında ortalık karıştı! Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık'ın önünü kesti... "Özür dilerim"

Sarı-Kırmızılılar'ın 9 kişi tamamladığı mücadelenin ardından Galatasaray cephesinden ardı ardına sert açıklamalar gelirken, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan Basel-Zalgris mücadelesi için İsviçre'ye ye giden Ali Palabıyık, burada Galatasaraylı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

Kendisine yoğun tepiklerde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlara Palabıyık'ın yanıtı ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim" şeklinde olduğu öne sürüldü.

NE YAŞANMIŞTI?

Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında "Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullanmıştı.