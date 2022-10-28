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Havaalanında ortalık karıştı! Galatasaray taraftarı Ali Palabıyık'ın önünü kesti... "Özür dilerim"

28.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 9 kişi tamamlayarak rakibi karşısında 2-0 öne geçse de 2-2 beraberlikle ayrıldığı Alanyaspor karşılaşmasının yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılı camiadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla eleştiri oklarının hedefi olurken, UEFA Konferans Ligi'nde yöneteceği Basel-Zalgris mücadelesini yönetmek üzere İsviçere'ye giden Palabıyık, burada da Galatasaray taraftarlarının tepkisi ile karşılaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan Galatasaray Alanyaspor karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık'ın kararları büyük tartışma konusu olmuştu.

Sarı-Kırmızılılar'ın 9 kişi tamamladığı mücadelenin ardından Galatasaray cephesinden ardı ardına sert açıklamalar gelirken, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan Basel-Zalgris mücadelesi için İsviçre'ye ye giden Ali Palabıyık, burada Galatasaraylı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

PROTESTO EDİLDİ

PROTESTO EDİLDİ
İsviçre'de yöneteceği UEFA Konferans Ligi maçı öncesi havalimanında Galatasaraylı taraftarların protesto ettiği Palabıyık sarı kırmızılılardan özür dilediği iddia edildi.

"HATALI KARARLAR VERDİM"

"HATALI KARARLAR VERDİM"
Kendisine yoğun tepiklerde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlara Palabıyık'ın yanıtı ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim" şeklinde olduğu öne sürüldü.

KIZAĞA ÇEKİLDİ!

KIZAĞA ÇEKİLDİ!
Galatasaray - Alanyaspor maçındaki yönetimiyle gündeme oturan Ali Palabıyık, bu hafta düdük çalacak hakemler arasında yer almadı.

NE YAŞANMIŞTI?

NE YAŞANMIŞTI?
Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında "Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
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