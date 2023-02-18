"Hayalim Fenerbahçe" demişti, 1 ay sürdü! Türk asıllı İsrailli stoper Maor Yashilirmak takımdan gönderildi

YOLLAR AYRILDI

Tüm bu gelişmeler olurken, Fenerbahçe'de bir sürpriz yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper Maor Yashilirmak beğenilmezken, Fenerbahçe İsrailli savunmacıyla yollarını ayırdı.