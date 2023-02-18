"Hayalim Fenerbahçe" demişti, 1 ay sürdü! Türk asıllı İsrailli stoper Maor Yashilirmak takımdan gönderildi

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemini en verimli şekilde kullanmak isterken, şimdiye kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmişti.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler alt yaş kategorilerde top koşturan isimleri de yakın mercek altına alırken, bir süredir 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ı A Takım ile deneme idmanlarına çıkarıyordu.
Tüm bu gelişmeler olurken, Fenerbahçe'de bir sürpriz yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper Maor Yashilirmak beğenilmezken, Fenerbahçe İsrailli savunmacıyla yollarını ayırdı.
Maor Yashilirmak geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda yurt dışındaki favori takımının Fenerbahçe olduğunu söylerken, hem kendisinin hem de babasının hayalinin Sarı-Lacivertliler'de oynamak olduğunu dile getirmişti.
18 yaşındaki futbolcu yaşanan bu gelişmenin ardından Ashdod'a geri döndü. Oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyordu.