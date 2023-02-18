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"Hayalim Fenerbahçe" demişti, 1 ay sürdü! Türk asıllı İsrailli stoper Maor Yashilirmak takımdan gönderildi

18.02.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de deneme için A Takım ile idmanlara çıkarılan İsrailli oyuncu Maor Yashilirmak teknik ekip tarafından beğenilmezken, ülkesine geri gönderildi. İşte detaylar...

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemini en verimli şekilde kullanmak isterken, şimdiye kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

Öte yandan Sarı-Lacivertliler alt yaş kategorilerde top koşturan isimleri de yakın mercek altına alırken, bir süredir 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ı A Takım ile deneme idmanlarına çıkarıyordu.

YOLLAR AYRILDI 

YOLLAR AYRILDI 

Tüm bu gelişmeler olurken, Fenerbahçe'de bir sürpriz yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper Maor Yashilirmak beğenilmezken, Fenerbahçe İsrailli savunmacıyla yollarını ayırdı.

"HAYALİM FENERBAHÇE'DE OYNAMAK"

"HAYALİM FENERBAHÇE'DE OYNAMAK"

Maor Yashilirmak geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda yurt dışındaki favori takımının Fenerbahçe olduğunu söylerken, hem kendisinin hem de babasının hayalinin Sarı-Lacivertliler'de oynamak olduğunu dile getirmişti.

İSRAİL'E GERİ DÖNDÜ 

İSRAİL'E GERİ DÖNDÜ 

18 yaşındaki futbolcu yaşanan bu gelişmenin ardından Ashdod'a geri döndü. Oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyordu.

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