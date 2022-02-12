Haydar Dümen'in bilinmeyenleri! Hayatı sanıldığı gibi kolay geçmedi

İsmini tüm Türkiye'de duyulmasını sağlayan köşe yazıları, çok cidde tehditler almasına hatta saldırıya uğramasına bile neden olmuştu. Ancak bu Haydar Dümen'in zorluklarla ilk karşılaşması değildi.

HAYDAR DÜMEN'İN BİLİNMEYENLERİ

Haydar Dümen 1931 yılında Yunan işgalinden henüz 8 gün önce kurtulan Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya gözlerini açtı.

O yıllarda yaşadığı zorlukları verdiği bir röportajda şöyle anlattı: Doğar doğmaz beni pireler sarmış, ertesi gün babam beni görünce başka bir eve taşınmışız. Ama hayatm boyunca o pireler gibi kanımı emenler eksik olmadı.

Haydar Dümen'in eğitim hayatı da öyle kolay geçmedi. Yaşadığı köyde okul olmadığı için dördüncü sınıfa kadar ailesinden ayrı başka bir köyde yaşama macerasını da şu sözlerle anlatmıştı.

"Başkasının evinde kalıyorum, nazlanamıyorum içim daralıyordu. Ama çareyi buldum. Kaldığım evin yaşıtım olan kızına aşık oldum. İlk aşk! Keyifliydi artık hayat. Böylece bunalıma girdiği zaman, bir sonraki kapıdan kurtuluş yolu aramayı öğrendim.