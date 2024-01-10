MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazar Ergüçlü pavyon dansını böyle öğrenmişti! O görüntüler ortaya çıktı... "Yıllardır bu işi yapıyormuş gibi"

Hazar Ergüçlü pavyon dansını böyle öğrenmişti! O görüntüler ortaya çıktı... "Yıllardır bu işi yapıyormuş gibi"

10.01.2024 07:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerdir gündemdeydi. İnci Taneleri dizisi için özel dans eğitimi alan ve Ankaralı Ezo'dan esinlendiği ortaya çıkan Hazar Ergüçlü'nün dans dersi aldığı anlar ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı salladı. Hazar Ergüçlü bu sahne için Ankaralı Ezo'dan esinlendi ve sahneler ise gerçek bir pavyonda çekildi.

Ankaralı Ezo kendisinin Hazar Ergüçlü'ye dans dersi verdiğini yalanlamıştı. Güzel oyuncuya İnci Taneleri dizisindeki ‘pavyon dansı’ için kimin ders verdiği ortaya çıktı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORMUŞ GİBİ"

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin ikinci fragmanında yer verilen ve milyonlarca kez izlenen Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol’dan dans dersleri aldığı ortaya çıktı.

Kanal D Ana Haber Bülteni’nde ilk kez yayınlanan o görüntülerde; Dilber rolündeki Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği anlar dikkat çekti. Paylaşılan videolarda, oyuncunun sahne öncesi dans provası yaparkenki enerjisi ve hazırlıkları izleyenleri etkiledi.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞTI

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞTI

Hazar Ergüçlü, ‘Dilber’ için haftanın en az dört gününü ve uzun saatlerini çalışmalara ayırdı. Dans eğitiminin yanı sıra ‘zil’ çalmayı da öğrenen Ergüçlü, Elif Erol ile uzun saatler süren provalar yaparak karakterin tüm mimiklerine kadar çalıştı.

Hatta güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından Elif Erol ile bir de fotoğraf paylaştı. Dizideki tüm dans koreografileri kendisine ait olan Elif Erol oyuncu olarak da kadroda yer alıyor. Elif Erol, Ergüçlü ile pavyon sahnelerinde yer alan diğer oyunculara da dans, ifade ve mimik dersi veriyor. Ergüçlü’nün Elif Erol ile çalışmaları devam ediyor.

Hazar Ergüçlü’nün Ezo’dan dans dersi aldığına dair çıkan haberlere de noktayı koyan Erkal Sonel ise “Hazar Ergüçlü Ezo’dan kesinlikle ders almadı. 4 ay kadar BKM’nin profesyonel dans hocası olan Elif Erol, Hazar Ergüçlü’yü çalıştırdı. Hazar Ergüçlü rolünü o kadar iyi oynadı ki sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi... Bu karakter de kendisine yakışmış" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı yüzde 45 mi olacak? Yüzde 8'lik ek zam masada...

Emekli zammı yüzde 45 mi olacak? Yüzde 8'lik ek zam masada...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ekvador'da TV kanalını basan kartel üyeleri sunucunun cebine patlayıcı yerleştirdi

Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Ekvador'da TV kanalını basan kartel üyeleri sunucunun cebine patlayıcı yerleştirdi

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

İşte Togg'un merakla beklenen yeni modeli!

İşte Togg'un merakla beklenen yeni modeli!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.