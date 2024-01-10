Hazar Ergüçlü pavyon dansını böyle öğrenmişti! O görüntüler ortaya çıktı... "Yıllardır bu işi yapıyormuş gibi"

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı salladı. Hazar Ergüçlü bu sahne için Ankaralı Ezo'dan esinlendi ve sahneler ise gerçek bir pavyonda çekildi.
Ankaralı Ezo kendisinin Hazar Ergüçlü'ye dans dersi verdiğini yalanlamıştı. Güzel oyuncuya İnci Taneleri dizisindeki ‘pavyon dansı’ için kimin ders verdiği ortaya çıktı.
“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin ikinci fragmanında yer verilen ve milyonlarca kez izlenen Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol’dan dans dersleri aldığı ortaya çıktı.
Kanal D Ana Haber Bülteni’nde ilk kez yayınlanan o görüntülerde; Dilber rolündeki Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği anlar dikkat çekti. Paylaşılan videolarda, oyuncunun sahne öncesi dans provası yaparkenki enerjisi ve hazırlıkları izleyenleri etkiledi.
Hazar Ergüçlü, ‘Dilber’ için haftanın en az dört gününü ve uzun saatlerini çalışmalara ayırdı. Dans eğitiminin yanı sıra ‘zil’ çalmayı da öğrenen Ergüçlü, Elif Erol ile uzun saatler süren provalar yaparak karakterin tüm mimiklerine kadar çalıştı.
Hatta güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından Elif Erol ile bir de fotoğraf paylaştı. Dizideki tüm dans koreografileri kendisine ait olan Elif Erol oyuncu olarak da kadroda yer alıyor. Elif Erol, Ergüçlü ile pavyon sahnelerinde yer alan diğer oyunculara da dans, ifade ve mimik dersi veriyor. Ergüçlü’nün Elif Erol ile çalışmaları devam ediyor.
Hazar Ergüçlü’nün Ezo’dan dans dersi aldığına dair çıkan haberlere de noktayı koyan Erkal Sonel ise “Hazar Ergüçlü Ezo’dan kesinlikle ders almadı. 4 ay kadar BKM’nin profesyonel dans hocası olan Elif Erol, Hazar Ergüçlü’yü çalıştırdı. Hazar Ergüçlü rolünü o kadar iyi oynadı ki sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi... Bu karakter de kendisine yakışmış" dedi.