Hazar Ergüçlü pavyon dansını böyle öğrenmişti! O görüntüler ortaya çıktı... "Yıllardır bu işi yapıyormuş gibi"

Hatta güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından Elif Erol ile bir de fotoğraf paylaştı. Dizideki tüm dans koreografileri kendisine ait olan Elif Erol oyuncu olarak da kadroda yer alıyor. Elif Erol, Ergüçlü ile pavyon sahnelerinde yer alan diğer oyunculara da dans, ifade ve mimik dersi veriyor. Ergüçlü’nün Elif Erol ile çalışmaları devam ediyor.