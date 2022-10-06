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HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu:

06.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Halkların özgür, inançların eşit olacağı bir ülkeyi kuracağız"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kars'ta partililer ile bir araya geldi.

Merkez Mahallesi'ndeki HDP binası önüne partililere seslenen Sancar, ülkede yeni bir başlangıç yapmak, demokratik dönüşümün yolunu açmak, barışın zeminini inşa etmek ve emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak istediklerini söyledi.

Sancar, demokrasinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkların özgür, inançların eşit olacağı bir ülkeyi kuracağız. Barış asla vazgeçmeyeceğimiz hedeftir. Kürt sorununa demokratik çözümün tek yolu vardır; müzakere, diyalog ve demokratik siyaset. İşte bu zemini hazırlamak ve bu yolu açmak için HDP olarak her türlü bedeli göze alıyoruz ve mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz."

Sancar, diğer partilere de çağırıda bulunarak şunları kaydetti:

"Bütün diğer muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz. Evet, Kürt sorunuyla ilgili sözler söylüyorlar, iyi, güzel. Bazen daha da fazlasını söylüyorlar ama daha somut planlara ihtiyaç var. Bu ülkenin somut barış ve çözüm programına ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermeden halka güzel sözler söyleyerek ya da tabularla, klişelerle bu sorun çözülmez. Bu sorun çözülmedikçe de bu ülkede demokrasiyi de adaleti de özgürlüğü de kuramayız. O nedenle demokratik çözüm ve barış, özgürlük, demokrasi, adalete, eşitliğe giden yolun temelidir. Bunu da başaracağız, hep birlikte başaracağız."

Sancar ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu:

- "Halkların özgür, inançların eşit olacağı bir ülkeyi kuracağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Sancar Kars'ta partililerle buluştu

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