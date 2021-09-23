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  4. Hem kalbi yeniliyor hem damarları açıyor! İşte kaju fıstığının inanılmaz faydaları...

Hem kalbi yeniliyor hem damarları açıyor! İşte kaju fıstığının inanılmaz faydaları...

23.09.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaju fıstığı oldukça sık tercih edilen atıştırmalıkların arasında yer alır. Güney Amerika ve Karayipler'e özgü olan kaju fıstığı dünyanın her yerinde sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebilir. Sağlığa oldukça faydası olan kaju fıstığı uzmanlar tarafından öneriliyor. İşte kaju fıstığının inanılmaz faydaları...

Açlık krizlerinde tercih edilen atıştırmalıklar arasında olan kaju fıstığı sağlıklı beslenen birçok kişi tarafından sık sık tüketiliyor. Süt, krema, krem peynir, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie getirilebilen kaju fıstığı giderek popülerlik kazanıyor. İşte kaju fıstığının inanılmaz faydaları...

KAJU FISTIĞININ FAYDALARI

Kalp sağlığını yenileyen kuruyemişlerin arasında olan kaju fıstığı kan basıncını da düşürebiliyor.
Uzman Valentina Duong, çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklamanın devamında, "Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir." ifadeleri yer aldı.
Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki bağlamı, yapmış oldukları çalışma ile ortaya çıkardı. Söz konusu çalışmada an basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini aktarıldı.
Çalışma, kajuyu diyette tüketmenin, "diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" ifade ediyor.
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