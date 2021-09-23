Hem kalbi yeniliyor hem damarları açıyor! İşte kaju fıstığının inanılmaz faydaları...

Açlık krizlerinde tercih edilen atıştırmalıklar arasında olan kaju fıstığı sağlıklı beslenen birçok kişi tarafından sık sık tüketiliyor. Süt, krema, krem peynir, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie getirilebilen kaju fıstığı giderek popülerlik kazanıyor. İşte kaju fıstığının inanılmaz faydaları...

KAJU FISTIĞININ FAYDALARI

Kalp sağlığını yenileyen kuruyemişlerin arasında olan kaju fıstığı kan basıncını da düşürebiliyor.

Uzman Valentina Duong, çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın devamında, "Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir." ifadeleri yer aldı.

Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki bağlamı, yapmış oldukları çalışma ile ortaya çıkardı. Söz konusu çalışmada an basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini aktarıldı.