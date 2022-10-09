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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

09.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalıkavakspor: 21 - Nykobing Falster: 29

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Turun ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 29-21 yenildi.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 15-15'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takımda etkili bir performans sergilerken misafir takım oyunu son dakikalarda önde götürdü. Karşılaşma Nykobing Falster takımının 29-21'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk'un da arasında olduğu takım yöneticileri ve çok sayıda sporsever izledi.

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

- Yalıkavakspor: 21 - Nykobing Falster: 29

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

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