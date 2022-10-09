Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk'un da arasında olduğu takım yöneticileri ve çok sayıda sporsever izledi.

İkinci yarıda her iki takımda etkili bir performans sergilerken misafir takım oyunu son dakikalarda önde götürdü. Karşılaşma Nykobing Falster takımının 29-21'lik üstünlüğüyle sona erdi.

- Yalıkavakspor: 21 - Nykobing Falster: 29

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