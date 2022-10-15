Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını sahasında 26-23 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Kastamonu Belediyespor bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı.
Öte yandan karşılaşmanın sonunda Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunuldu.
Kastamonu Belediyespor: 26 - Lokomotiva Zagreb: 23
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