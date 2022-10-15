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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

15.10.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 26 - Lokomotiva Zagreb: 23

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını sahasında 26-23 mağlup etti.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kastamonu Belediyespor bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı.

Öte yandan karşılaşmanın sonunda Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Kastamonu Belediyespor: 26 - Lokomotiva Zagreb: 23

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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