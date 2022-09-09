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Hentbol: Erkekler Süper Kupa

09.09.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Belediyespor: 29 - Beşiktaş Yurtbay Seramik: 28 - Beykoz Belediyespor, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor'un karşılaştığı maçı, Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetti.

Çekişmeli başlayan maçta ilk yarıyı Beşiktaş Yurtbay Seramik 12-11 önde kapadı. İkinci yarıda temponun düşmediği maçta rakibine 29-28 üstünlük kuran Beykoz Belediyespor, kupayı ilk kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Beykoz Belediyespor'a şampiyonluk kupası ile madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve THF Başkan Vekili Kenan Gökmen verdi.

Beşiktaş Yurtbay Seramik'e ise madalyalarını THF Asbaşkanı Salim Öztürk ve THF Yönetim Kurulu üyesi Adem Altunsoy takdim etti.

Törende "Maçın en değerli oyuncusu" ödülünü ise Beykoz Belediyespor'dan Ali Emre Babacan aldı.

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

- Beykoz Belediyespor: 29 - Beşiktaş Yurtbay Seramik: 28 - Beykoz Belediyespor, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Hentbol: Erkekler Süper Kupa

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