Hentbol: Erkekler Süper Kupa

Beşiktaş Yurtbay Seramik'e ise madalyalarını THF Asbaşkanı Salim Öztürk ve THF Yönetim Kurulu üyesi Adem Altunsoy takdim etti.

Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor'un karşılaştığı maçı, Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetti.

- Beykoz Belediyespor: 29 - Beşiktaş Yurtbay Seramik: 28 - Beykoz Belediyespor, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı

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