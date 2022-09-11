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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

11.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyespor: 34 - Üsküdar Belediyespor: 31

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Konyaaltı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-31 yendi.

Antalya temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 20-13 önde kapadı.

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

- Konyaaltı Belediyespor: 34 - Üsküdar Belediyespor: 31

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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antalya hentbol

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