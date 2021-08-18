MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Henüz 12 yaşındaydı... İşte "Bizimkiler"in Alisi, Atılay Uluışık'ın ekran serüveni...

Henüz 12 yaşındaydı... İşte "Bizimkiler"in Alisi, Atılay Uluışık'ın ekran serüveni...

18.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler dizisi 7 Ocak 1989'de yayınlanmaya başladı ve tam 15 sezon sürdü! Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında olan Bizimkiler dizisinde "Ali" rolünü canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Atılay Uluışık Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İşte "Bizimkiler"in Alisi, Atılay Uluışık'ın ekran serüveni...

Tiyatro ve dizi oyuncusu Atılay Uluışık, oyunculuk dünyasına adım attığında henüz 12 yaşındaydı. Uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan "Bizimkiler" dizisinde Ali rolünü canlandıran Atılay Uluışık, Bizimkiler'in ardından birçok projede daha yer aldı. İşte "Bizimkiler"in Alisi, Atılay Uluışık'ın ekran serüveni...

HENÜZ 12 YAŞINDAYDI... İŞTE ULUIŞIK'IN EKRAN SERÜVENİ...

9 Mart 1977, Ankara doğumlu Atılay Uluışık, 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesini bitti. Sonrasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2000'de bu bölümden mezun oldu.
Atılay Uluışık, 1989-2002 yılları arasında yayımlanan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Ali" karakteri ile akıllara kazındı. 14 sene süren ve 15 sezon yayınlanan Bizimkiler dizisin başladığında Uluışık 12 yaşındaydı...
Ancak Atılay Uluışık'ın oyunculuk kariyeri Bizimkiler dizisine değil, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerine dayanıyor.
Dizi başladığı esnada Şehir Tiyatroları'nda da rol alan Uluışık, dizi için istenen çocuk tipine uygundu ve dizide rol almaya başladı.
Uluışık yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu, Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği ve Birol Güven, Emre Kavuk, Sinan Biçici tarafından kaleme alınan Doksanlar dizisinde rol aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi Atılay Uluışık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.