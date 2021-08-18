Henüz 12 yaşındaydı... İşte "Bizimkiler"in Alisi, Atılay Uluışık'ın ekran serüveni...

Tiyatro ve dizi oyuncusu Atılay Uluışık, oyunculuk dünyasına adım attığında henüz 12 yaşındaydı. Uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan "Bizimkiler" dizisinde Ali rolünü canlandıran Atılay Uluışık, Bizimkiler'in ardından birçok projede daha yer aldı. İşte "Bizimkiler"in Alisi, Atılay Uluışık'ın ekran serüveni...

HENÜZ 12 YAŞINDAYDI... İŞTE ULUIŞIK'IN EKRAN SERÜVENİ...

9 Mart 1977, Ankara doğumlu Atılay Uluışık, 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesini bitti. Sonrasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2000'de bu bölümden mezun oldu.

Atılay Uluışık, 1989-2002 yılları arasında yayımlanan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Ali" karakteri ile akıllara kazındı. 14 sene süren ve 15 sezon yayınlanan Bizimkiler dizisin başladığında Uluışık 12 yaşındaydı...

Ancak Atılay Uluışık'ın oyunculuk kariyeri Bizimkiler dizisine değil, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerine dayanıyor.

Dizi başladığı esnada Şehir Tiyatroları'nda da rol alan Uluışık, dizi için istenen çocuk tipine uygundu ve dizide rol almaya başladı.