Her bölümü çok konuşuldu! İnci Taneleri'ndeki o sahne için özür metni yayınlandı

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi tanıtımları ve yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.



ÖZÜR METNİ YAYINLANDI

Her sahnesi olay olan dizinin son bölümüne Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdiği anlar damga vurdu.

O SAHNE ÇOK KONUŞULDU Azem ve Piraye yakınlaşmasının da ilk kez ekrana geldiği dizide, Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' performansı çok konuşuldu.

Yılmaz Erdoğan'ın performansına sosyal medyada; 'Okumamış yaşamış', 'Bu ne güzel sahne', 'Çok güzel söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Büyük beğeni toplayan o sahne aynı zamanda bazı tepkilere de neden oldu.