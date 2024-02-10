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  4. Her bölümü çok konuşuldu! İnci Taneleri'ndeki o sahne için özür metni yayınlandı

Her bölümü çok konuşuldu! İnci Taneleri'ndeki o sahne için özür metni yayınlandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 12:37 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan İnci Taneleri dizisi her bölümüyle reyting rekoru kırdı. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakteri 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi. Bu sahne hakkında özür metni yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi tanıtımları ve yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

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ÖZÜR METNİ YAYINLANDI

Her sahnesi olay olan dizinin son bölümüne Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdiği anlar damga vurdu.

O SAHNE ÇOK KONUŞULDU

O SAHNE ÇOK KONUŞULDU
Azem ve Piraye yakınlaşmasının da ilk kez ekrana geldiği dizide, Yılmaz Erdoğan'ın 'Hatıran Yeter' performansı çok konuşuldu.
Yılmaz Erdoğan'ın performansına sosyal medyada; 'Okumamış yaşamış', 'Bu ne güzel sahne', 'Çok güzel söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.
Büyük beğeni toplayan o sahne aynı zamanda bazı tepkilere de neden oldu.
Dizide, Hatıran Yeter şarkısının bestesinin de 'Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi.
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