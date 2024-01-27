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  4. Her sahnesi çok konuşulmuştu... İnci Taneleri dizininin kaldırılması için RTÜK'e bir şikayet daha...

Her sahnesi çok konuşulmuştu... İnci Taneleri dizininin kaldırılması için RTÜK'e bir şikayet daha...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 16:49 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Her sahnesi olay olan dizi birinci bölümüyle reyting rekoru kırdı. Mil-Diyanet-Sendikası, pavyon sahneleri olan İnci Taneleri dizisi hakkında RTÜK’e müstehcenlik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyayı ikiye bölen sahnelere ilk tepki Ankara Seymenler Kulübü Derneği'nden gelmişti. Dizideki pavyon dansının genç kızlara kötü örnek olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Şerafettin Demir dizinin yayından kaldırılması için RTÜK'e başvuru yaptıklarını belirtmişti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Her sahnesi olay olan dizi reyting listesini alt üst etti.

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti.

Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakterine hayat verdiği dizide pavyon sahneleri ise yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

Mil-Diyanet-Sendikası, pavyon sahneleri olan İnci Taneleri dizisi hakkında RTÜK’e müstehcenlik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

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dilber İnci Taneleri sosyal medya ele
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