Her şey Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası oldu! Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için masada

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali gerçek oluyor... Sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İtalyan ekibi Napoli'nin kadrosuna katmak için oldukça istekli olduğu Aktürkoğlu için bu kez Hollanda devi devreye girdi.
Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olan Klaas-Jan Huntelaar, çarşamba günü sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'i izleyen Klaas-Jan Huntelaar, Kerem için de Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.
Hollanda'nın ekol kulübü Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olan Huntelaar'ın 15 milyon Euro'luk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.
Sözcü'nün haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi sonrası, maaşında düzeltme yapılması beklenen Kerem için Galatasaray yönetimi ise 20 milyon Euro ve bonuslar içeren karşı teklifle masaya oturma hazırlığında.
Bugünkü Alanya maçının ardından tarafların çarşamba günü buluşması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 8 gol atıp 4 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, kupada çıktığı 4 maçta 1 gol-2 asistlik performans sergiledi.