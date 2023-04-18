Her şey Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası oldu! Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için masada

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa hayali gerçek oluyor... Sezon sonunda takımdan ayrılarak Avrupa'da top koşturmak istediğini söyleyen genç oyuncu için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İtalyan ekibi Napoli'nin kadrosuna katmak için oldukça istekli olduğu Aktürkoğlu için bu kez Hollanda devi devreye girdi.