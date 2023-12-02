Her şey Halil Falyalı cinayeti sonrası mı başladı? Dilan Polat'la tanıştı, tüm rota değişti... Kara paranın kaynağı için oklar Balkotan'ın üzerinde

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili gözler Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine çevrildi. Bu üç ülkeyle birlikte sanal bahsi ve Sibel Balkotan yan yana gelince Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Herkes kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyordu. İddialara göre hepis ortaya çıkmaya başladı.
Hikaye yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülmesiyle başladı. Daha soğrusu hikayenin yönü değişti. Çünkü iddialara göre sanal bahis organizasyonunu yöneten Falyalı'nın ardından ortadaki büyük parayı yönetenler değişti.
Falyalı milyon dolarlık yasa dışı bahis geliriyle yurt dışında daha çok otel yatırımı yapıyordu. Ancak ondan sonra gelenler, bu parayı bir şekilde Türkiye'ye getirmeye karar verdi.
ATV Haber'in özel haberine göre; Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Balkotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.
Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.
Bu noktadan sonra da yasa dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Dilan ve Engin Polat çiftinin yolları kesişti. Çünkü Balkotan iddaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi.