MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Her şey Halil Falyalı cinayeti sonrası mı başladı? Dilan Polat'la tanıştı, tüm rota değişti... Kara paranın kaynağı için oklar Balkotan'ın üzerinde

Her şey Halil Falyalı cinayeti sonrası mı başladı? Dilan Polat'la tanıştı, tüm rota değişti... Kara paranın kaynağı için oklar Balkotan'ın üzerinde

02.12.2023 08:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu olarak yargılandığı davada süreç devam ederken herkes dosyada yer alan ve Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyor. İddialara göre her şey Halil Falyalı cinayeti sonrası başladı. Falyalı sonrası devreye giren Sibel Balkotan'ın Dilan Polat'la yolları kesişirken, Batum detayı sonrası ise Polat çifti kontrolden çıktı. İşte Polatlar davasındaki kara parayla ilgili tüm detaylar...

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili gözler Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine çevrildi. Bu üç ülkeyle birlikte sanal bahsi ve Sibel Balkotan yan yana gelince Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Herkes kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyordu. İddialara göre hepis ortaya çıkmaya başladı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

HER ŞEY FALYALI CİNAYETİ SONRASI BAŞLADI

HER ŞEY FALYALI CİNAYETİ SONRASI BAŞLADI

Hikaye yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülmesiyle başladı. Daha soğrusu hikayenin yönü değişti. Çünkü iddialara göre sanal bahis organizasyonunu yöneten Falyalı'nın ardından ortadaki büyük parayı yönetenler değişti.

PARAYI TÜRKİYE'YE GETİRMEYE KARAR VERDİLER

PARAYI TÜRKİYE'YE GETİRMEYE KARAR VERDİLER

Falyalı milyon dolarlık yasa dışı bahis geliriyle yurt dışında daha çok otel yatırımı yapıyordu. Ancak ondan sonra gelenler, bu parayı bir şekilde Türkiye'ye getirmeye karar verdi.

DEVREYE BALKOTAN GİRDİ

DEVREYE BALKOTAN GİRDİ

ATV Haber'in özel haberine göre; Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Balkotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.

KARAYİPLER'DEN VATANDAŞLIK ALDI

KARAYİPLER'DEN VATANDAŞLIK ALDI

Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

DİLAN POLAT'LA YOLLARI KESİŞTİ

DİLAN POLAT'LA YOLLARI KESİŞTİ

Bu noktadan sonra da yasa dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Dilan ve Engin Polat çiftinin yolları kesişti. Çünkü Balkotan iddaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Halil Falyalı
En Çok Okunan Haberler
'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

11 Aralık öncesi rakamlar ortaya döküldü! ‘

11 Aralık öncesi rakamlar ortaya döküldü! ‘

Falyalı cinayeti sonrası mı başladı? Dilan Polat'la tanıştı, tüm rota değişti

Falyalı cinayeti sonrası mı başladı? Dilan Polat'la tanıştı, tüm rota değişti

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.