Her şey Halil Falyalı cinayeti sonrası mı başladı? Dilan Polat'la tanıştı, tüm rota değişti... Kara paranın kaynağı için oklar Balkotan'ın üzerinde

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili gözler Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine çevrildi. Bu üç ülkeyle birlikte sanal bahsi ve Sibel Balkotan yan yana gelince Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Herkes kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyordu. İddialara göre hepis ortaya çıkmaya başladı.



