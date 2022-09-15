Herkes bitti derken... Belgeselin son cümlesi heyecanlandırdı

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Netflix'in 'Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te.'' diyerek duyurduğu Fatih Terim belgeseli bu saha saat 10 itibarıyla yayına girdi.

TERİM KENDİ AĞZINDAN AKTARIYOR

Merakla beklenen belgesel yayına girmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, uzun yıllara yayılan tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor.

"GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK"

Fatih Terim belgesel ile alakalı kendisine yöneltilen 'İlk izlediğinizde ne hissettiniz sorusuna "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. İzlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar..." yanıtını vermişti.

SON CÜMLE DAMGA VURDU!

4 bölüm olarak yayınlanan belgeselin son bölümünün son cümlesinde Terim "Biraz beklesinler. Kararımı verip paylaşacağım. Ne yapmak istediğimi veya ne yapmak istemediğimi. Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez. Daha hikayelerimiz bitmez. Bakalım neye karar vereceğiz?" ifadelerini kullandı. Bu sözler taraftaları oldukça heyecanlandırdı.

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)