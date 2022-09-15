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Herkes bitti derken... Belgeselin son cümlesi heyecanlandırdı

15.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve kariyeri başarılarla dolu olan Fatih Terim'in hayatı belgesel oldu. Online dizi ve film platformu Netflix'in 'Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim' sloganıyla duyurduğu Terim belgesel bu sabah itibarıyla yayına girerken, yayına girmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu. Fatih Terim'in özellikle belgeselin son dakikalarında kurduğu cümleler herkesi heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Netflix'in 'Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te.'' diyerek duyurduğu Fatih Terim belgeseli bu saha saat 10 itibarıyla yayına girdi.

TERİM KENDİ AĞZINDAN AKTARIYOR

Merakla beklenen belgesel yayına girmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, uzun yıllara yayılan tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor.

"GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK"

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Fatih Terim belgesel ile alakalı kendisine yöneltilen 'İlk izlediğinizde ne hissettiniz sorusuna "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. İzlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar..." yanıtını vermişti.

SON CÜMLE DAMGA VURDU!

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4 bölüm olarak yayınlanan belgeselin son bölümünün son cümlesinde Terim "Biraz beklesinler. Kararımı verip paylaşacağım. Ne yapmak istediğimi veya ne yapmak istemediğimi. Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez. Daha hikayelerimiz bitmez. Bakalım neye karar vereceğiz?" ifadelerini kullandı. Bu sözler taraftaları oldukça heyecanlandırdı.

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

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Fatih Terim Netflix son dakika belgesel 10 ak
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
terim bu ülkeye ne yapmış arkadaş parasız hiç bir şey yapmamış terim kimde belgesel yaptınız bir okulmu yaptırdı hastanemi yaptırdı cami mi yaptırdı ne yaptırdı

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