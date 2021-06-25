Herkes bu falcıyı konuşuyor! 'Şeyma Subaşı bebeğini düşürecek' demişti! Gizemli falcı kim?

İşte o kehanet ve olayla ilgili ayrıntılar...

"ŞEYMA SUBAŞI BEBEĞİNİ DÜŞÜRECEK" DİYEN FALCI KİM? KEHANET YETENEĞİ ŞAŞIRTTI...

İki gün önce Mısırlı sevgilisinden hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, dün, yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Subaşı'nın kısa bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı, hamilelik iddiaları sonrasında, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım" demişti. Bu açıklamaları tutarsız bulan sosyal medya takipçileri Şeyma Subaşı'yı adeta yerden yere vurarak, açıklamasını samimiyetsiz bulduklarını ifade ettiler.