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Herkes bunu konuşuyor! Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi... İngilizler duyurdu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristiano Ronaldo için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Ronaldo için Süper Lig iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da kariyerini sürdüren ve takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Al Nassr'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen ve geleceği için net bir karar vermeyen Ronaldo için İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG İDDİASI...

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Portekizli yıldızın yeni sezondaki muhtemel adreslerini değerlendiren Mirror gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun seçenekleri arasında Süper Lig'i de gösterdi. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği İngiliz basını tarafından yazıldı.

Ronaldo'nun geçen yıl verdiği bir röportajda "Motive olduğum sürece devam edeceğim. Motive olmadığım gün emekli olacağım" ifadelerini kullandığını hatırlatan gazete, yıldız futbolcu için hem Avrupa'da hem de daha uzaklardaki bazı seçenekleri şöyle değerlendirdi:

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Sporting Lizbon: "Al Nassr'a imza attıktan sonra Avrupa'da kulüp futboluna geri dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Sporting'den gelecek teklifle bu kararını değiştirebilir. Madeira'daki evinden ayrılıp Lizbon kulübüne katıldığında henüz gençti ve A takımdaki ilk çıkışını orada yaptı."

Al Ahli: "Ronaldo, Suudi Arabistan'a yerleşmek istiyorsa Al Ahli çözüm olabilir. Matthias Jaissle'nin ekibi bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Roberto Firmino kulüpte inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve Brezilya'ya dönmesi bekleniyor. Cidde kulübünün yaz aylarında kadrosunda büyük bir isme yer açması da muhtemel."

Los Angeles FC: "Olivier Giroud, geçen yaz AC Milan'dan LAFC'ye transfer oldu ancak 10 lig maçında gol atamadı. Eğer tecrübeli oyuncuyu elden çıkarabilirlerse, başka bir kıdemli isim onun yerini alabilir mi? Elbette Ronaldo için böyle bir hamle yapmanın en büyük artısı Inter Miami'den Lionel Messi ile bir zamanlar La Liga'da yaşadığı rekabeti yeniden canlandırma şansı olacak. Ancak bu sefer Atlantik'in öte tarafında."

Chelsea: "Ronaldo İngiltere'ye dönerse, Chelsea bu işe girişmek için yeterince cesur veya aptal olabilir. Maviler'in transfer politikası ağırlıklı olarak genç oyuncu profiline odaklandı ancak bu dönemde deneyim eksikliğinin belirgin olduğu zamanlar da oldu. Eğer 40 yaşına yakın bir Thiago Silva geçen dönemde iş yapabildiyse, neden 40+ Ronaldo olmasın? Chelsea'nin yerleşik ve tutarlı bir ön hattı olsaydı bu fikri aklımızdan bile geçirmezdik, ancak Nicolas Jackson'ı çıkardığınızda dolap oldukça boş görünüyor."

Beşiktaş: "Ronaldo'nun 2021'de Manchester United'a dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'in dümeninde gerçekleşti. Norveçli teknik direktörle Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmek bu yaz Ronaldo'yu cezbedebilir. Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde düzenli süre almakta zorlanırken, Solskjaer ve Ralf Rangnick yönetimindeki ilk sezonunda United'ın en golcü oyuncusuydu. Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Ciro Immobile'nin sözleşmesinde yalnızca bir yılı daha kaldı ve sezonun başlarında sakatlık sorunu nedeniyle bazı maçları kaçırdı, bu yüzden Süper Lig kulübü Ronaldo için bütçesi olup olmadığını görmek isteyebilir. Elbette, İstanbul takımının bu dönemde ilk ikide yer alamaması gibi küçük bir sorun var. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi futbolu vaadi olmadan Avrupa'ya geri döner miydi?"

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