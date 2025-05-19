Herkes bunu konuşuyor! Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi... İngilizler duyurdu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da kariyerini sürdüren ve takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Al Nassr'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen ve geleceği için net bir karar vermeyen Ronaldo için İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG İDDİASI...

Portekizli yıldızın yeni sezondaki muhtemel adreslerini değerlendiren Mirror gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun seçenekleri arasında Süper Lig'i de gösterdi. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ın Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği İngiliz basını tarafından yazıldı.

Ronaldo'nun geçen yıl verdiği bir röportajda "Motive olduğum sürece devam edeceğim. Motive olmadığım gün emekli olacağım" ifadelerini kullandığını hatırlatan gazete, yıldız futbolcu için hem Avrupa'da hem de daha uzaklardaki bazı seçenekleri şöyle değerlendirdi: