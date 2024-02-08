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Herkes ondan şüphelendi ama... 36 gündür kayıp olan karısına ait öyle bir şeyi sakladı ki... Müge Anlı 'Allah akıl fikir versin' dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine gündeme bomba gibi düşen anlar yaşandı. 41 yaşındaki 3 çocuk annesi kızını aramaya gelen Gülseren Hanım damadından şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Ramazan Bey ise canlı yayına katıldı ve eşini aradığını söyledi. 36 gündür kayıp olan karısına ait öyle bir şeyle yayına geldi ki Müge Anlı çok şaşırdı.

Uzun zamandır Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu defa Gülseren Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

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CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN ANLAR

41 yaşındaki 3 çocuk annesi kızını aramaya gelen Gülseren Hanım damadından şüphelendiğini söylerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Damadı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gülseren Hanım kızının hayatından şüphe ettiğini söyledi.

Müge Anlı Gülseren Hanım'a damadının da kızını aradığını söyledi ve Ramazan Bey canlı yayına çıktı.

36 gündür kayıp olan Ümmü Yıldırım'ın eşi Ramazan Bey'i de stüdyoya davet eden Müge Anlı, Ramazan Bey'in eşine ait sakladığı şeyi görünce çok şaşırdı.

Ramazan Bey eşini kendisinin de aradığını ve eşinin son içtiği ve yarım bıraktığı kahve bardağını da sakladığını söyledi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert sosyal medya anne yaşında
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