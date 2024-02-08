Herkes ondan şüphelendi ama... 36 gündür kayıp olan karısına ait öyle bir şeyi sakladı ki... Müge Anlı 'Allah akıl fikir versin' dedi

Uzun zamandır Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu defa Gülseren Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.
41 yaşındaki 3 çocuk annesi kızını aramaya gelen Gülseren Hanım damadından şüphelendiğini söylerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Damadı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gülseren Hanım kızının hayatından şüphe ettiğini söyledi.
Müge Anlı Gülseren Hanım'a damadının da kızını aradığını söyledi ve Ramazan Bey canlı yayına çıktı.
36 gündür kayıp olan Ümmü Yıldırım'ın eşi Ramazan Bey'i de stüdyoya davet eden Müge Anlı, Ramazan Bey'in eşine ait sakladığı şeyi görünce çok şaşırdı.
Ramazan Bey eşini kendisinin de aradığını ve eşinin son içtiği ve yarım bıraktığı kahve bardağını da sakladığını söyledi.