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  4. Herkes onları konuştu... Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Herkes onları konuştu... Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 13:06
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En son 2018 yılında gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show geri döndü. 6 yılın ardından yeniden düzenlenen defilede birçok ünlü manken boy gösterdi. Bu isimlerden biri de Rusya'nın en seksi kadını seçilen Irina Shayk oldu. Shayk herkesin konuştuğu Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını paylaştı. Ünlü modelin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir dönem moda dünyasının en gösterişli şovu olan ve dünya çapında milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Victoria’s Secret defileleri geri döndü.

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POZLARI OLAY OLDU

En son 2018 yılında düzenlenen bu görsel şov tam 6 yılın ardından yeniden gerçekleştirildi. New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show büyük bir ilgiyle takip edildi.
Birbirinden ünlü modellerin podyuma çıktığı defilede Rusya'nın en seksi kadını seçilen Irina Shayk da yerini aldı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Geceye siyahlar içinde damga vuran Irina Shayk herkesin merak ettiği kamera arkası görüntüleri de peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü modelin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'gösterinin yıldızıydın', 'harika görünüyordun', 'dünyanın en seksi kadını' gibi yorumlar yapıldı.
Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.
Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk
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