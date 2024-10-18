Herkes onları konuştu... Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk Victoria's Secret defilesinin kamera arkasını yayınladı! Beğeni yağdı

Bir dönem moda dünyasının en gösterişli şovu olan ve dünya çapında milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Victoria’s Secret defileleri geri döndü. Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARI OLAY OLDU

En son 2018 yılında düzenlenen bu görsel şov tam 6 yılın ardından yeniden gerçekleştirildi. New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show büyük bir ilgiyle takip edildi.

Birbirinden ünlü modellerin podyuma çıktığı defilede Rusya'nın en seksi kadını seçilen Irina Shayk da yerini aldı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI Geceye siyahlar içinde damga vuran Irina Shayk herkesin merak ettiği kamera arkası görüntüleri de peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI Ünlü modelin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'gösterinin yıldızıydın', 'harika görünüyordun', 'dünyanın en seksi kadını' gibi yorumlar yapıldı.