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Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski halini görenler şoke oldu

13.01.2024 12:10 | Son Güncelleme:
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Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya şimdi de eski haliyle gündem oldu. Herkesin doğal güzel sandığı ünlü oyuncunun yıllar önceki halini görenler şoke oldu. Özgü Kaya'nın estetiksiz haline 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlar yapıldı.

Adı Efsane, Kimse Bilmez ve Üç Kız Kardeş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatı ve oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.


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Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özgü Kaya şimdi de eski haliyle gündem oldu. 27 yaşındaki ünlü ismin eski halini görenler şoke oldu.
Özgü Kaya'nın eski karelerine; 'Bu nasıl değişim', 'Tanıyamadım', 'Doktorunu tebrik etmek lazım' gibi yorumlar yapıldı.
Özgü Kaya 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Uşak Eşmeli oaln oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nde eğitim gördü.
İlk oyunculuk deneyimini Adı Efsane dizisindeki Sibel karakteriyle elde eden ünlü isim 2018 yılında TRT1 de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynadı.
Kaya, 2017'de Adı Efsane 2018'de Mehmetçik Kutlu Zafer 2019'da Kimse Bilmez dizilerinde rol aldı.
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Özgü Kaya üç kız kardeş Oyuncu ünlü oyuncu
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