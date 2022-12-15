Herkes onu konuşuyor! Dünya Kupası'nın finalini günler önce duyuran adam: Athos Salome! Elizabeth'i, koronavirüsü ve Rusya - Ukrayna savaşını bilmişti!

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı da sona erdi ve dev final için geri sayıma geçildi. Dünyadaki tüm fubolseverlerin merakla beklediği final öncesinde akıllara lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin kehanetleri geldi.