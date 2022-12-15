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Herkes onu konuşuyor! Dünya Kupası'nın finalini günler önce duyuran adam: Athos Salome! Elizabeth'i, koronavirüsü ve Rusya - Ukrayna savaşını bilmişti!

15.12.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda final için geri sayıma geçildi ve 4 yıldır büyük merakla beklenen turnuvanın son maçında Arjantin ile Fransa eşleşti. Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs pandemisini ve Rusya - Ukrayna savaşını öngören Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası'nda finale çıkacak olan takımlar için açıklama yapmıştı. "Yaşayan Nostradamus" lakaplı kahin; henüz turnuva başlamamışken, birçok kehanette bulunmuş ve finali herkese duyurmuştu. İşte detaylar...

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı da sona erdi ve dev final için geri sayıma geçildi. Dünyadaki tüm fubolseverlerin merakla beklediği final öncesinde akıllara lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin kehanetleri geldi.

HER ŞEYİ BİLEN ADAM: ATHOS SALOME!

DAHA ÖNCE DE BİLMİŞTİ

DAHA ÖNCE DE BİLMİŞTİ

Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün, koronavirüs pandemisinin ve Rusya - Ukrayna savaşının yaşanacağını bildiğini dile getirwen Salome, 18 Aralık'ta oynanacak olan final için açıklama yapmıştı.

BREZİLYA'YI ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ

BREZİLYA'YI ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ

''Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyen Brezilyalı kahin, favori olarak gösterilen ülkesinin finalde yer alamayacağını söylemişti.

FİNALİ GÜNLER ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

FİNALİ GÜNLER ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmamıştı.

İLK FİNALİST ARJANTİN OLDU

İLK FİNALİST ARJANTİN OLDU

Yarı finalde Hırvatistan ile eşleşen Arjantin, rakibini 3-0 mağlup ederek finale ayak basan ilk takım oldu.

FRANSA DA KAZANDI VE...

FRANSA DA KAZANDI VE...

Fransa ise yarı finalde karşılaştığı Fas'ı 2-0'la geçerek finale adını yazdırdı ve Arjantin'le eşleşerek 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin kehanetini doğruladı.

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