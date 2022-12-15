Herkes onu konuşuyor! Dünya Kupası'nın finalini günler önce duyuran adam: Athos Salome! Elizabeth'i, koronavirüsü ve Rusya - Ukrayna savaşını bilmişti!

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı da sona erdi ve dev final için geri sayıma geçildi. Dünyadaki tüm fubolseverlerin merakla beklediği final öncesinde akıllara lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin kehanetleri geldi.
Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün, koronavirüs pandemisinin ve Rusya - Ukrayna savaşının yaşanacağını bildiğini dile getirwen Salome, 18 Aralık'ta oynanacak olan final için açıklama yapmıştı.
''Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyen Brezilyalı kahin, favori olarak gösterilen ülkesinin finalde yer alamayacağını söylemişti.
Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmamıştı.
Yarı finalde Hırvatistan ile eşleşen Arjantin, rakibini 3-0 mağlup ederek finale ayak basan ilk takım oldu.
Fransa ise yarı finalde karşılaştığı Fas'ı 2-0'la geçerek finale adını yazdırdı ve Arjantin'le eşleşerek 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin kehanetini doğruladı.