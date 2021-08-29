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Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan Hidemasa Morita nereli ve hangi takımlarda oynadı?

29.08.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı futbolcu Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transferi doğrulandı. Gelişme sonrası sözleşmesi orta sahada oynayan Hidemasa Morita'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan ve yarın İstanbul'a getirilecek olan Hidemasa Morita nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer edileceği iddialarının ardından başarılı ismin hayatı araştırılmaya başlandı. Orta sahada oynayan oyuncunun güncel bonservis bedeli de merak ediliyor. Peki Hidemasa Morita kimdir, hangi takımlarda oynadı?

HİDEMASA MORİTA KİMDİR?

Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı. Gelişme sonrası Hidemasa Morita'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor.
Son dönemde adı sıklıkla gündeme gelen oyuncu, 10 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Orta sahada görev almakta olan oyuncunun güncel bonservisi şu anda yaklaşık 3 milyon euro değerindedir.
Futbola kendi ülkesinde başlayan isim daha sonra RKU ve Kawasaki takımlarında formalar giymiştir.
26 yaşında olan ön libero, 7 Ocak 2021 tarihinde bedelsiz olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'ya transfer olmuştur. Sözleşmesi 2024 senesinde sonlanacak olan Morita 2018 yılında Japonya milli takımında 2 gol atmıştır.
Başarılı futbolcu Osaka, Japonya doğumludur. Sarı lacivert takım Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı yarın İstanbul'a getirecek.
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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Hidemasa Morita
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