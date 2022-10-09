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Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

09.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş'taki Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde YHT inşaatından 20 ton demirin tırlara yüklenip inşaat tünelleri kullanılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Hızlı tren inşaatından 20 ton demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep YHT hırsızlık demir

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