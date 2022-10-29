'Hocanızı getirin, ona da çalım atsın!' Neymar'ın Troyes maçında üst üste 5 kişiyi çalımladı, sosyal medya çıldırdı!

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Troyes'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma, PSG'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Carlos Soler, 55. dakikada Lionel Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Troyes'in golleri ise 3. ve 52. dakikalarda Mama Balede ile 88. dakikada Ante Palaversa'dan geldi.

Bu sonucun ardından PSG, ligdeki 11. galibiyetini aldı ve 35 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maçtır galibiyet alamayan Troyes ise 13 puanla 11. sırada yer buldu.

PSG, gelecek hafta Lorient deplasmanına gidecek. Troyes ise Auxerre'i ağırlayacak.

NEYMAR MAÇA DAMGASINI VURDU

Karşılaşmanın 65. dakikasında yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TAM 5 RAKİP OYUNCUYU ÇALIMLADI

Orta alanda topla buluşan Neymar, üst üste tam 5 rakip oyuncuyu çalımladı ve çok şık bir hareketle ceza sahası içerisindeki Kylian Mbappe'yi gördü. Aldığı pasla tek vuruş yapan Mbappe'nin şutunu kaleci çeldi ve top, kornere gitti.

"HOCANIZI DA GETİRİN"

Neymar'ın tek kişilik şovu ise tribünlerde yer alan herkesin alkışını topladı. Öte yandan sosyal medyadaki futbolseverler, "Hocanızı getirin, Neymar onu da çalımlayacak" şeklinde yorumlarda bulundular.