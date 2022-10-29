SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. 'Hocanızı getirin, ona da çalım atsın!' Neymar'ın Troyes maçında üst üste 5 kişiyi çalımladı, sosyal medya çıldırdı!

'Hocanızı getirin, ona da çalım atsın!' Neymar'ın Troyes maçında üst üste 5 kişiyi çalımladı, sosyal medya çıldırdı!

29.10.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint-Germain ile Troyes karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı müsabaka, PSG'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın 65. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise izleyenlerin gözünün pasını sildi. Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, rakiplerini birer birer geçerek Kylian Mbappe'ye adeta 'Al da at' dedi. Brezilyalı yıldızın slalomu sosyal medyadaki futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Troyes'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma, PSG'nin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Carlos Soler, 55. dakikada Lionel Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Troyes'in golleri ise 3. ve 52. dakikalarda Mama Balede ile 88. dakikada Ante Palaversa'dan geldi.

2022-10-29T163807Z_1673012938_UP1EIAT1A7HPI_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-PSG-TRO-REPORT

Bu sonucun ardından PSG, ligdeki 11. galibiyetini aldı ve 35 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maçtır galibiyet alamayan Troyes ise 13 puanla 11. sırada yer buldu.

PSG, gelecek hafta Lorient deplasmanına gidecek. Troyes ise Auxerre'i ağırlayacak.

NEYMAR MAÇA DAMGASINI VURDU

2022-10-29T162233Z_2106931358_UP1EIAT19HJOJ_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-PSG-TRO-REPORT

Karşılaşmanın 65. dakikasında yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TAM 5 RAKİP OYUNCUYU ÇALIMLADI

2022-10-29T161811Z_1012924704_UP1EIAT19A9OG_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-PSG-TRO-REPORT

Orta alanda topla buluşan Neymar, üst üste tam 5 rakip oyuncuyu çalımladı ve çok şık bir hareketle ceza sahası içerisindeki Kylian Mbappe'yi gördü. Aldığı pasla tek vuruş yapan Mbappe'nin şutunu kaleci çeldi ve top, kornere gitti.

"HOCANIZI DA GETİRİN"

2022-10-29T161443Z_1100515353_UP1EIAT194GO6_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-PSG-TRO-REPORT

Neymar'ın tek kişilik şovu ise tribünlerde yer alan herkesin alkışını topladı. Öte yandan sosyal medyadaki futbolseverler, "Hocanızı getirin, Neymar onu da çalımlayacak" şeklinde yorumlarda bulundular.

NEYMAR ŞOV YAPTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Neymar psg troyes 10 iyet neymar,

En Çok Okunan Haberler

TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu?

TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu?

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Tarih verildi...

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Tarih verildi...

Maçın son anlarında iki takımın oyuncuları birbirine girdi...

Maçın son anlarında iki takımın oyuncuları birbirine girdi...

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

Tsubasa görse bu golü kıskanır!

Tsubasa görse bu golü kıskanır!

Skor 3-3 oldu, Yılmaz Vural kendinden geçti!

Skor 3-3 oldu, Yılmaz Vural kendinden geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.