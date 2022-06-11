YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

11.06.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

BİTLİS (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP ile ittifak kurmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bitlis'te tarihi Başhan Hanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, memleketi dolaştıklarını ve genel anlamda halkın yüzde 80-85'inin gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.

Esnafın yanı sıra en fazla sabit gelirli asgari ücretlilerle emeklilerin şikayetçi olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle gıda fiyatlarının astronomik olarak artması karşısında dar gelirliler sıkıntılı günler yaşıyor. Elbette bunun pek çok sebebi var. Döviz ile dünyada küresel olarak enerji fiyatlarının artması, enerji ve gıda krizinin sıklıkla dillendirilmesi ve psikolojik bazı nedenler de üzerine eklenince özellikle gıda fiyatları çok hızlı artıyor. Raflardaki fiyatlar birkaç günde bir değişiyor. Bu da dar gelirlileri etkiliyor. Konut ve kira fiyatları da çok hızlı artıyor. Meclisten çıkan kanunu Adalet Bakanı açıkladı. Kira yüzde 25 oranında artırılabilecek. Bunun üzerinde artış artık yasal olarak mümkün değil."

- "İttifak kurabiliriz ama ittifakları konuşmak için çok erken"

Yapıcıoğlu, şu anda ittifak konusunu konuşmanın çok erken olduğunu, kendilerine bazı partilerden genel başkan düzeyinde gayri resmi ittifak teklif edildiğini bildirdi.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bütün siyasi partilere memleket meselelerini, memleketin çözüm bekleyen sorunlarını ve ona ilişkin kendi çözüm önerilerimizi ilettik. Gündemimizde ittifak yoktu. İttifaklara kapımız kapalı değil, ittifak kurabiliriz ama ittifakları konuşmak için çok erken. Bize HDP ile ittifak kurabilir misiniz diye sordular? Şu an itibarıyla çok mümkün görünmüyor. Neden mümkün görünmüyor? Kanaatime göre HDP'nin kendisine ait bir iradesi yok. İradesi kendi elinde değil, başka yerdedir. Böyle olunca o iradelerini teslim ettikleri yerlerle bir siyasi parti olarak gidip, konuşup, ittifakı nasıl gerçekleştireceğimizi, ittifak olup olmayacağını görüşecek halimiz yok. Böyle olunca takdir ederseniz ki bu şartlarda HDP ile bir ittifak mümkün değil."

Ziyaretlerde Yapıcıoğlu'na Genel İdare Kurulu üyeleri Mahmut İrtem ve Sait Ortaç, Genel Merkez İstiare Kurulu Üyesi Seyithan Aksoy, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya ve partililer eşlik etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "HDP ile ittifak mümkün değil"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
02:51
Sabah
04:40
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:43
Yatsı
21:24
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.