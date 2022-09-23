İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde düzenlenen "Huzur Operasyonu"nda, 1441 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğudan batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri, ülke genelinde "Huzur Operasyonu"nu (2022/9) düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra ekipleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi.

7 bin 245 noktada gerçekleşen kontrollere, 32 bin 919 personel katıldı.

Bu yıl 9'uncusu yapılan uygulamada, 5 bin 395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler olmak üzere 20 bin 114 yer kontrol edildi.

Uygulamada 38'i yabancı uyruklu 60 organizatör gözaltına alındı. 1441 düzensiz göçmen yakalandı. 42'si yabancı uyruklu 788 aranan kişi tespit edildi.

606'sı yabancı uyruklu ve 122'si Türk vatandaşı olmak üzere 728 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde, 11 kamyon-kamyonetin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 170 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 927 paket kaçak sigara ve 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.