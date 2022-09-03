YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama:

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama:

03.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza, İBB mülk sahibi olarak alınmıyor. Ne içeri girebiliyoruz ne binayı teslim alabiliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortaköy sahilinde bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına ilişkin, "Gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza, İBB mülk sahibi olarak alınmıyor." dedi.

İmamoğlu, Ortaköy sahilinde bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili Ortaköy açıklarında konumlandırılan teknede basın toplantısı düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, İl Özel İdaresine ait bazı yapıların, belli kurum ve kuruluşlara dağıtılması söz konusu olduğunda burasının restore edilerek 25 yıllığına işletilmesi konusunda bir sözleşme imzalandığını anlattı.

2011'de yer altına ilave otopark yapılmasıyla ilgili bir talep doğrultusunda sözleşme süresinin dönemin valisi tarafından ek protokolle 25 yıldan 31 yıla çıkarıldığını belirten İmamoğlu, mülkiyetin de 8 Ağustos 2014'te İBB'ye devredildiğini dile getirdi.

Restorasyonu süren yapıdaki çalışmaların ilgili sözleşmeye göre 2012'de bitirilmesi gerektiğini ancak bu konuda hiçbir faaliyet yürütülmediğini göreve geldiklerinde gördüklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bağımsız değerleme firmalarına yaptırdığımız çalışmalarda, buranın minimum 7 milyar lira civarında bir değere sahip olduğu ortadadır. Dolayısıyla biz bunu, bir şirketin insafına terk edemezdik. O bakımdan arkadaşlarıma talimat verdim ve sözleşmeden doğan haklarımızı kullanarak, sözleşmede ne yapılması gerekiyorsa yapmamız gerektiğini ve bu mülke sahip çıkmamız gerektiğini ifade ettik. Arkadaşlarım da o dönemde bir bilirkişi süreci başlattılar ve bu bilirkişi raporu doğrultusunda sözleşmeyi feshettiler."

Söz konusu yapının çürümeye terk edildiğini ileri süren İmamoğlu, Koruma Kurulu yazısıyla da yapının bakımsız olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.

İmamoğlu, yalıları restore etmelerinin 9 aydır kolluk güçleri marifetiyle engellendiğini iddia ederek, "Belediyemiz, kendisine ait bu binayı koruma altına almak istedi. Dolayısıyla hem mülkiyetinde olan bu yapıları güvenlik altına almak hem içinde birtakım çalışmaları denetlemek için girişimlerde bulundu ama ne yazık ki içeri dahi sokulmadık. Gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza, İBB mülk sahibi olarak alınmıyor. Ne içeri girebiliyoruz ne binayı teslim alabiliyoruz." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama:

- "Gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza, İBB mülk sahibi olarak alınmıyor. Ne içeri girebiliyoruz ne binayı teslim alabiliyoruz"

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu açıklama ibb

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:09
İkindi
16:48
Akşam
19:42
Yatsı
21:06
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.