İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Fehime ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortaköy sahilinde bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına ilişkin, "Gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza, İBB mülk sahibi olarak alınmıyor." dedi.

İmamoğlu, Ortaköy sahilinde bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili Ortaköy açıklarında konumlandırılan teknede basın toplantısı düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, İl Özel İdaresine ait bazı yapıların, belli kurum ve kuruluşlara dağıtılması söz konusu olduğunda burasının restore edilerek 25 yıllığına işletilmesi konusunda bir sözleşme imzalandığını anlattı.

2011'de yer altına ilave otopark yapılmasıyla ilgili bir talep doğrultusunda sözleşme süresinin dönemin valisi tarafından ek protokolle 25 yıldan 31 yıla çıkarıldığını belirten İmamoğlu, mülkiyetin de 8 Ağustos 2014'te İBB'ye devredildiğini dile getirdi.

Restorasyonu süren yapıdaki çalışmaların ilgili sözleşmeye göre 2012'de bitirilmesi gerektiğini ancak bu konuda hiçbir faaliyet yürütülmediğini göreve geldiklerinde gördüklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bağımsız değerleme firmalarına yaptırdığımız çalışmalarda, buranın minimum 7 milyar lira civarında bir değere sahip olduğu ortadadır. Dolayısıyla biz bunu, bir şirketin insafına terk edemezdik. O bakımdan arkadaşlarıma talimat verdim ve sözleşmeden doğan haklarımızı kullanarak, sözleşmede ne yapılması gerekiyorsa yapmamız gerektiğini ve bu mülke sahip çıkmamız gerektiğini ifade ettik. Arkadaşlarım da o dönemde bir bilirkişi süreci başlattılar ve bu bilirkişi raporu doğrultusunda sözleşmeyi feshettiler."

Söz konusu yapının çürümeye terk edildiğini ileri süren İmamoğlu, Koruma Kurulu yazısıyla da yapının bakımsız olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.

İmamoğlu, yalıları restore etmelerinin 9 aydır kolluk güçleri marifetiyle engellendiğini iddia ederek, "Belediyemiz, kendisine ait bu binayı koruma altına almak istedi. Dolayısıyla hem mülkiyetinde olan bu yapıları güvenlik altına almak hem içinde birtakım çalışmaları denetlemek için girişimlerde bulundu ama ne yazık ki içeri dahi sokulmadık. Gözümüzün önünde işgale uğramış, zarara uğratılan ve zarar verilen binamıza, İBB mülk sahibi olarak alınmıyor. Ne içeri girebiliyoruz ne binayı teslim alabiliyoruz." diye konuştu.