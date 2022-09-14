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İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

14.09.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma nedeniyle sahil yolunda sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor - Kazı nedeniyle çevreye yayılan lağım kokuları da vatandaşları rahatsız ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu’nda yürütülen çalışma nedeniyle tek şeride indirilen sahil yolunda yaşanan yoğun trafik tepkiye neden oluyor.

İBB tarafından yürütülen kazı çalışması nedeniyle lağım suları açık alanda akarken vatandaşlar çalışmanın uzun süredir devam ettiğini, yoğun trafik ve lağım kokusunun çekilmez bir hal aldığını dile getirdi.

Bebeğiyle birlikte çalışmanın yapıldığı bölgeden haftada 3-4 kez geçmek durumunda kaldığını anlatan Büşra Yıldız, çalışmanın 5-6 aydır sürdüğünü söyledi.

Lağım kokusunun çevreye yayıldığını belirten Yıldız, "İnşaat nedeniyle trafik oluşuyor. Bebek arabasıyla bozulan yoldan geçmek neredeyse imkansız. Çocuğum da bu kokuya maruz kalmış oluyor. Her yıl açıyorlar burayı. Belediye kesinlikle bitiremiyor. Geçtiğimizde hiçbir şekilde işçileri görmüyoruz." dedi.

Çevre sakinlerinden Erdoğan Yılmaz da 6 aydır çalışmanın devam ettiğini ancak çok ağır ilerlediğini ifade etti.

İş makinalarının hep durduğunu anlatan Yılmaz, "Yapılacak diye yolu kapattılar. Rezillik bu şekilde. Pislik, sinekler kaplamış durumda. Evimiz hemen yan tarafta. Koku evimize kadar geliyor. Trafik nedeniyle aracımızla çıkamıyoruz." diye konuştu.

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

- Çalışma nedeniyle sahil yolunda sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor - Kazı nedeniyle çevreye yayılan lağım kokuları da vatandaşları rahatsız ediyor

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı

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trafik çalışma ibb kazlıçeşme

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