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İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

25.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "2021 yılında teknoloji atölyelerinde 2 bölümden oluşan sınavlarımıza tam 3 bin 500 öğrenci geldi. Hafta içi eğitimleri ile beraber ikinci yarısındaki katılımlarla 722 sayısıyla başlayan eğitim 1355'e ulaştı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atölyelerde yapay zeka, programlama ve kodlama, mobil uygulama, proje geliştirme, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, robotik uygulamaları gibi alanlarda aldıkları eğitimleri tamamlayan 870 öğrenci için Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde proje sunumu ile mezuniyet töreni yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin çok heyecanları olduklarını söyledi. Gençlerin gözlerindeki pırıltıyı, öğrenmeye, gelişmeye ve üretmeye olan isteklerini gördükçe büyük kıvanç duyduğunu belirten İmamoğlu, "Gelecekte başarıya ulaşacak olan ülkeler teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler olacaklar. Bu açıdan bilim ve teknoloji hepimiz için çok kıymetli bir yerde duruyor. Onların yeteneklerini ortaya koyması için, çocukların ve gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmesi için yakaladığımız her fırsatı değerlendirmeli ve onları teşvik etmeliyiz." dedi.

İmamoğlu, atölyelerde İstanbul'da yaşayan çocuk ve gençlere teknoloji üretiminin temelini oluşturma yönünde eğitimler verdiklerini anlattı. Bu konudaki yol arkadaşlığından dolayı Boğaziçi Üniversitesi ve emeği geçen bütün eğitimcilere teşekkür eden İmamoğlu, "2021 yılında teknoloji atölyelerinde 2 bölümden oluşan sınavlarımıza tam 3 bin 500 öğrenci geldi. Hafta içi eğitimleri ile beraber ikinci yarısındaki katılımlarla 722 sayısıyla başlayan eğitim 1355'e ulaştı." diye konuştu.

Yeni oluşturulacak iki özel sınıftaki öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara yollayacaklarını anlatan İmamoğlu, mezunların gelecekte teknoloji alanında çok büyük başarılara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Günizi Kartal ise öğrencilerin burada sergilediği projelerin 2 dönem boyunca atölyelerde yaptıklarının küçük bir yansıması olduğunu aktardı. Kartal, "Ülkemizde ücretsiz, nitelikli yüksek öğretimin erişilebilir olduğu gerçek bir kamu üniversitesi ideali için her gün mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmaların ardından teknoloji atölyelerinin eğitmenleri ile öğrencilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

- Öğrenciler projelerinin sunumunu yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen teknoloji atölyelerinden 8 ay boyunca eğitim alan 4. ve 5. sınıf seviyesinde 446, 6. ve 7. sınıf seviyesinde 219, 9. ve 10. sınıf seviyesinde ise 205 öğrenci mezun oldu.

Öğrenciler atölyelerde aldıkları eğitimler kapsamında ürettikleri projelerini törende sergileyerek, sunum yaptı.

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "2021 yılında teknoloji atölyelerinde 2 bölümden oluşan sınavlarımıza tam 3 bin 500 öğrenci geldi. Hafta içi eğitimleri ile beraber ikinci yarısındaki katılımlarla 722 sayısıyla başlayan eğitim 1355'e ulaştı"

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

İBB Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

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