İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali'nin son hali görenleri şaşırttı! Türkali, meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

İbo ile Güllüşah, Hayal Gezginleri, Dul Bir Bayan gibi filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Deniz Türkali'nin son hali merak konusu oldu.
1978 yapımı komedi türündeki İbo ile Güllüşah filmi Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alıyor.
Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın başrollerini paylaştığı filmde Gazeteci Oya'ya hayat veren Deniz Türkali ünlü bir şarkıcının annesi de çıktı.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Türkali'nin son haline hayranları tarafından beğeni geliyor.
Yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali, ünlü şarkıcı Zeynep Casalini'nin de annesidir.
Zeynep Casalini, Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden olan kızıdır.