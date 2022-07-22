İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu Ömer'le tatilde! Babasının boyuna ulaştı

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005 ile 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin, Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunuyor. Kutluay Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu Ömer ile tatile çıktı. Çeşme'ye giden baba-oğul, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Kutluay, kendisinin izinden giderek basketbol ile ilgilenen oğlu Ömer'le birlikte tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Önceki gün bir plajda görüntülenen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Bir ara sıcaktan bunalan Kutluay, oğlu ile kendisini serin sulara bıraktı. Bir süre denizde yüzen ikili, daha sonra duş alarak şezlonglarına geri döndü.

13 yaşındaki Ömer'in babasının boyuna ulaştığı görüldü. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.