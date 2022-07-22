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İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu Ömer'le tatilde! Babasının boyuna ulaştı

22.07.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener ile evliliğinden bir kızı ve bir oğlu olan İbrahim Kutluay, 13 yaşında oğluyla plajda görüntülendi. Babasının kopyası olan Ömer'i görenler "İbrahim Kutluay'ın boyuna ulaşmış" yorumları yaptı. Baba oğul güneşin ve denizin tadını Çeşme'de çıkardı.

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005 ile 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin, Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunuyor. Kutluay Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu Ömer ile tatile çıktı. Çeşme'ye giden baba-oğul, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Kutluay, kendisinin izinden giderek basketbol ile ilgilenen oğlu Ömer'le birlikte tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Önceki gün bir plajda görüntülenen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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Bir ara sıcaktan bunalan Kutluay, oğlu ile kendisini serin sulara bıraktı. Bir süre denizde yüzen ikili, daha sonra duş alarak şezlonglarına geri döndü.

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13 yaşındaki Ömer'in babasının boyuna ulaştığı görüldü. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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