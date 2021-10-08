İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde düğünde!

İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde kameralardan uzakta büyüdü. Şimdilerde üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş, “güzelliğini annesinden almış” dedirtti.
İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe katılan Melek Zübeyke kameraları karşısında görünce ne diyeceğini bilemedi.
Duru güzelliği ve annesine benzerliğiyle dikkat çeken güzel isim babasının yayından da düğün boyunca ayrılmadı.
Ceylan'ın 'Belalım" şarkısını söylediği esnada Melek Zübeyde babasını halaya kaldırdı. İbrahim Tatlıses o anlarda duygusallaştı ve gözyaşlarını sildi.
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