İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ta Tren Garı önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Kongre Müzesi önünde sona erdi. İl protokolü ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti.

Atatürk Kongresi Müzesi bahçesinde devam eden programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, Türk milletinin, 15 Temmuz'da sonsuza kadar unutulmayacak, torunlarına miras olarak gururla bırakacağı bir demokrasi destanı yazdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan izlenmesinin ardından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kahramanlık türküleri seslendirdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, Nur Geçit, Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda devam eden törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca büyük sınavlar verdiğini, badireler atlattığını, tehlikeler geçirdiğini ve milletin istiklalini verdiği mücadeleyle her zaman elde ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Saygılı da Kırıkkale'nin nüfusuna göre en fazla şehit veren il olduğunu söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" izlendi.

Yahşihan ilçesinde de Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

- Kırşehir

Kırşehir'deki etkinlikler, Türkiye Aşkına Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü ile başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, il protokolü ve vatandaşlar, Kırşehir Valiliği önünden Cacabey Meydanı'na mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Meydandaki etkinliklerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Buhara, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde, milletin dirayetli duruşu karşısında sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Milletvekili Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da konuşma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi konulu slayt gösterimi yapılan etkinlikte vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını sinevizyondan izledi.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, kahramanlık türküleri seslendirdi.

- Yozgat

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Lise Caddesi'nden mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Buradaki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mehter takımı konser verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ekrandan izlettirildi.

- Niğde

Niğde'de Derbent kavşağından Valilik önüne kadar yürüyüş ve fener alayı düzenlendi, off-road araçlarıyla geçiş yapıldı, Niğde Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Valilik bahçesinde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatanı ve milleti yok etmek isteyen FETÖ'nün Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden birisini sahnelemeye çalıştığını ancak Türk milletinin ihaneti engellediğini söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, 15 Temmuz belgeseli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de konuşma yaptı.

Daha sonra 15 Temmuz'a özel konser verildi.

- Nevşehir

Nevşehir'de valilik ve belediye tarafından TÜİK meydanında düzenlenen programa Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusunda tören alanına gelen sporcular, Vali Becel'e sancağı teslim etti.

Törende konuşan Vali Becel, Türk milletinin tarih boyunca bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiğini ve bu uğurda nice şehitler verdiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i ve nice kahramanı yine bağrından çıkarmıştır." dedi.

Belediye Başkanı Savran da hainlerin hayalinin "Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye" olduğunu ancak milletin buna izin vermediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Abdurrahman Önül ve Ali Kınık, çeşitli ilahiler seslendirdi.