İç Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

NİĞDE (AA) - Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi.

Niğde'de bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlık almak üzere Hıdırlık mevkisindeki hayvan pazarına akın etti.

Vatandaşlar kurbanlıklarını uygun fiyata almak için üreticiyle kıyasıya pazarlık yaptı.

Üreticilerden Erkan Akkuş, satışa çıkardığı bir tonluk tosununun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Pazara kurbanlık almaya gelen Mustafa İpek ise "Gün geçtikçe fiyatlar biraz daha düşüyor. Pazarda epey hayvan var." diye konuştu.

- Nevşehir

Nevşehir'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık almak için son günü bekleyenlerle satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yapıldı.

Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, hayvanlarını araçlarıyla taşıdı.

Vatandaşlardan Şükrü Duman, küçükbaş hayvanların fiyatlarını daha hesaplı bulduğunu belirterek, "Kurbanlık alım işimizi son güne bıraktık. Pazarda son gün fiyatlar biraz daha düşük oluyor." dedi.

Murat Benli ise yetiştirdiği koyunları 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında satışa sunduğunu söyledi.

- Yozgat

Yozgat'ta da canlı hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, pazara gelen büyükbaş kurbanlıkların yüzde 85-90'ının satıldığını anlatarak, "Fiyatlar fazla yüksek değil. Elde fazla kurbanlık kalacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Besicilerden Mahmut Doğruer, 30 büyükbaştan 10'unu sattığını aktardı.

Küçükbaş kurbanlık üreticisi Erdal Coşkun da 50 küçükbaştan 30'unu sattığını anlatarak, "Allah bereket versin ben memnunum." ifadelerini kullandı.

Seyfullah Çelik ise 4 hisselik kurbanlık aldığını, fiyatların ise normal olduğunu kaydetti.

- Sivas

Sivas canlı hayvan pazarında arife gününde yoğunluk gözlendi.

Pazarın bulunduğu bölgede yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Bölgede kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, pazarın içine araç girişlerini kontrollü olarak sağladı.

Bazı vatandaşlar, yoğun geçen pazarlık sonunda kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlardan Ferhat Duman, fiyatları uygun bulduğunu, 2 bin 250 liraya kurbanlık koyun satın aldığını dile getirdi.

Yıldızeli ilçesinden kurbanlık satmak için Sivas'a gelen Zekeriya Yıldırım da satışlardan memnun olduğunu söyledi.