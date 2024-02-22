İç çamaşırları kocasının yüzüne fırlattı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı... "Sapkın duygular..."

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sosya medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa 20 yıllık eşiyle ilgili itirafıyla ağızları açık bırakan Pervin Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.



CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ

Pervin Hanım 'Bunu anlatmak hiç kolay değil' diyerek başından geçenleri anlattı. Pervin Hanım; 'Kocamın dolabını düzeltirken arkada renkli iç çamaşırları fark ettim. Benim olmadığı için çok şaşırdım. Akşamı zor ettim. Kimin neden diye? Baya fazla ve farklı farklı kadın iç çamaşırlarını eşimin yüzüne fırlattım bunlar ne diye?

Önce kabul etmedi. Senindir dedi. Sonrasında itiraf etti. Komşularımızın balkonundan iç çamaşırlarını çalıyormuş. Bunun bir hastalık olduğunu söyledi. Bunu söylemek çok zor ama onu affetmemi istedi.' dedi.

Duydukları karşısında çok şaşıran Esra Ezmeci konuğuna böyle bir durumu daha önce fark edip etmediğini sordu. Pervin Hanım ise komşulardan bazen böyle şeyler duyduğunu söyledi.

'DAHA KÖTÜSÜYLE YÜZLEŞTİM...' 'Ben bu çamaşırları bulduktan sonra daha kötüsüyle yüzleştim' diyen Pervin Hanım 'Kız kardeşimin çamaşırı kaybolmuştu bize geldiğinde. Hani komşuları anladım da kardeşimin çamaşırı...' dedi.