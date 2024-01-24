Icardi 'Aşkın Olayım'dan sonra Cem Karaca performansı olay oldu! 'Bekle beni' şarkısını söyledi sosyal medya çalkalandı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Mauro Icardi son oynanan Trabzonspor maçıyla sahalara dönen Mauro Icardi, karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

CEM KARACA ŞARKISI SÖYLEDİ

Okan Buruk'un, iyileşmesine rağmen ilk 11'de başlatmadığı Arjantinli golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Karaca'nın bir şarkısına eşlik ederken görüldü.

Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

????Mauro Icardi'den Cem Karaca performansı!



????"Bekle beni geleceğim" pic.twitter.com/z8BYxhZQhO — Mynet Spor (@mynetspor) January 24, 2024



