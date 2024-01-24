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Icardi 'Aşkın Olayım'dan sonra Cem Karaca performansı olay oldu! 'Bekle beni' şarkısını söyledi sosyal medya çalkalandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi sakatlığını atlatmasının ardından Trabzonspor maçıyla sahalara dönüş yaparken, sosyal medyada yaptığı paylaşımla da gündem oldu. Daha önce Aşkın Olayım şarkısıyla özdeşleşen Icardi, şimdi de Cem Karaca'nın 'Bekle beni' şarkısını söyledi. Yıldız ismin bu performansı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Mauro Icardi son oynanan Trabzonspor maçıyla sahalara dönen Mauro Icardi, karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

CEM KARACA ŞARKISI SÖYLEDİ

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Okan Buruk'un, iyileşmesine rağmen ilk 11'de başlatmadığı Arjantinli golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Karaca'nın bir şarkısına eşlik ederken görüldü.

Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...


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